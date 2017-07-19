حاكم الشارقة يدعم مبنى زراعة الكبد في جامعة المنصورة بـ5 ملايين جنيه

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دعم حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وأعرب رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي، في تصريح، اليوم الأربعاء عن عظيم شكره وامتنانه لحاكم الشارقة على دعمه لمبنى زراعة الكبد بالجامعة.

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وقدم رئيس الجامعة الدعوة للقاسمي لزيارة الجامعة ومستشفياتها ومراكزها الطبية، لافتا إلى أن المبنى لديه رواد من مختلف المحافظات وبعض الدول العربية.

وأوضح أنه عقب عرض تقرير جهود فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة بضرورة عمل توسعات لاستيعاب الأعداد المتزايدة لمرضى زراعة الكبد سيتم إنشاء مبنى مكون من 9 أدوار على مساحة 800 متر مربع يضم دور للعيادات الخارجية، ودور للعمليات، ودور عناية مركزة، و3 أدوار إقامة مرضى، ودور أرشيف طبي ومكاتب إدارية، ودور للبحث العلمي، ودور للإقامة بأجر.