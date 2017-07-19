"الصحة العالمية": إجراءات مكافحة التبغ تصل إلى 60 % من سكان العالم

نيويورك - (د ب أ):

قال تقرير صدر، اليوم الأربعاء، إن إجراءات الأمم المتحدة لمكافحة التبغ، بما في ذلك التحذيرات الصحية عبر الرسوم البيانية، وحظر الإعلانات، وزيادة الضرائب، والتشريعات المناهضة للتدخين، تصل الآن إلى أكثر من 60 % من الأشخاص على مستوى العالم.

وأوضح تقرير عن وباء التبغ العالمي صدر عن منظمة الصحة العالمية أن هذا الرقم يزيد أربع مرات عما كان عليه في العقد الماضي.

وتصل الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى 4.7 مليار شخص، عبر التدابير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين، ورصد استخدام التبغ، وإنفاذ حظر التدخين لحماية غير المدخنين من التدخين غير المباشر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى بيان " إن الدول، بالعمل معا، يمكنها أن تنقذ ملايين الاشخاص من الموت سنويا بسبب الامراض الناجمة عن التبغ، والتي يمكن الوقاية منها، وتوفير مليارات الدولارات سنويا فى نفقات الرعاية الصحية التي يمكن تجنبها وخسائر الانتاجية".

وأضافت المنظمة أن تدخل صناعة التبغ في صناعة السياسات الحكومية لا يزال قضية رئيسية، وهناك حاجة الى رصد منهجى لفضح تكتيكات هذه الصناعة مثل المبالغة فى القيمة الاقتصادية للتبغ، واستخدام التقاضي لتنبيه الحكومات.