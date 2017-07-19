بالصور.. "ري أسوان" ينفي إلقاء مياه صرف "بلانة" في النيل

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أسوان - إيهاب عمران:

نفى المهندس محمد علي، مدير عام الري بأسوان، ما تردد عن تصريف مياه محطة صرف "بلانة"، بعد انهيار أحد جسورها، في نهر النيل.

وقال محمد علي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه عقب حدوث كسر بالجسر الترابي بمحطة الصرف الصحي في "بلانة"، تدفقت مياه الصرف في اتجاه ترعة وادى النقرة، ما أدى إلى انهيار جسر الترعة.

وأضاف "علي" أنهم صرفوا مياه الصرف، برفعها إلى ترعة النقرة الرئيسية حتى لا تنساب إلى القرى المجاورة، منعًا لتصريف أى مياه مختلطة بالصرف إلى نهر النيل.

وأشار مدير عام الري إلى بدء ترميم الجسور وإزالة الإطماءات، أمس الثلاثاء، بتوفير 15 معدة من حفارات ولوادر وقلابات.

وأكد أنه بمجرد نهو الترميمات سيجري تشغيل ترعة وادى النقرة بطول 63 مترًا، لخدمة زمام 65 ألف فدان، وبالتالي توصيل مياه الشرب إلى 5 قرى داخل مشروع وادى النقرة من خلال 11 محطة رفع من نهر النيل لكل أجزاء المشروع.