شوبير: أشارك ببرنامج كروي مختلف في إذاعة "D.R.N"

كتبت- ندى شريف ومصطفى المنشاوي:

​قال الكابتن أحمد شوبير، أنه يشارك ببرنامج كروي عبر إذاعة "D.R.N" التي انطلقت اليوم الأربعاء.

وأضاف شوبير في تصريحات على هامش حفل انطلاق "D.R.N"، أن البرنامج سيكون مختلفًا وأنه يقعد جلسات عمل مكثفة للتحضير للبرنامج.

وطالب شوبير، القائمين على نادي الزمالك إعادة ترتيب المنزل قبل انطلاق البطولة العربية المقرر لها ٢٢ يوليو الجاري.

وبدأت شركة "هوم ميديا" التابعة لمجموعة شركات "فالكون"، مساء الأربعاء، حفل الإعلان عن انطلاق محطتها الإذاعية العامة تحت اسم D.R.N (Digital Radio Network) عبر تردد 93.7 اف إم، بفندق "مينا هاوس" بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء والإعلاميين.

وحضر الحفل كلا من: الإعلامي مجدي الجلاد، والإعلامية نجوى إبراهيم، والكابتن أحمد شوبير، والإعلامي الدسوقي رشدي، محمد هنيدي، خيري رمضان، وغادة رجب، وغيرهم.