فيديو| إسلام جمال: تحت أمر الزمالك في أى قرار

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قال إسلام جمال، مدافع نادي الزمالك، إنه يحترم وجهة نظرالبرتغالي أوجوستو إيناسيو، رغم ابتعاده عن تشكيل الفريق في المباريات طوال الفترة الماضية.

وأضاف «جمال»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن عدم استقرار مستواه مع النادي الأبيض، يرجع لعدم مشاركته المستمرة في المباريات، مثلما كان الحال مع طلائع الجيش، أو عند اعارته للنادي الإسماعيلي.

وأشار، إلى أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، وفر كل الامكانيات للفريق لتحقيق البطولات، لكنه كان يعاني في الفترة الماضية من غياب التوفيق.

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وعن مستقبله مع الزمالك، أكد أنه تحت أمر النادي في قراره الذي يراه مناسبًا ويرحب به سواء باللعب أو الاستغناء عنه.