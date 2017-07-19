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ننشر أول صورة لـ«عبدالملك» بعد التوقيع للمصري

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ننشر أول صورة لـ«عبدالملك» بعد التوقيع للمصري ننشر أول صورة لـ«عبدالملك» بعد التوقيع للمصري

التحرير

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أعلن نادي المصري البورسعيدي، عن تعاقده رسميًا مع أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب طلائع الجيش، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتأتي صفقة ضم عبدالملك في إطار خطة دعم الفريق التي وضعها الجهاز الفني للمصري، بقيادة حسام حسن، مع مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، حيث تعاقد الفريق مع العديد من الصفقات على رأسها أريستيد بانسيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو من أسيك ميموزا الإيفواري، وشيخ موكورو لاعب هلال الأبيض السوداني، وأحمد عبد الموجود مدافع النصر للتعدين.

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التحرير

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