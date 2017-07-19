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العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية بمدينة ألمانية

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مصراوي Masrawy

العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية بمدينة ألمانية

09:57 م الأربعاء 19 يوليو 2017

العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية بمدينة ألمانية

قنبلة من الحرب العالمية

هايدلبرج - (د ب أ): 

قالت بلدية مدينة هايدلبرج الألمانية إنه تم العثور على قنبلة سقطت من إحدى الطائرات أثناء الحرب العالمية الثانية، ولم تنفجر.

يأتي ذلك قبل يوم من زيارة الأمير ويليام، 35 عامًا، و قرينته دوقة كمبريدج المدينة.

وأشارت البلدية إلى أنه قد عثر على القنبلة التي تزن 250 كيلوجراما، أثناء أعمال حفر في أحد مواقع العمل بالقرب من محطة قطارات المدينة.

واضطر نحو 2000 شخص لمغادرة مساكنهم حتى يتم التعامل مع القنبلة.

ومن المقرر أن يتم نزع فتيل القنبلة، اليوم الأربعاء.

وبدأت الشرطة وقوات الإطفاء والإنقاذ عملية إجلاء السكان في تمام الساعة الثانية من، ظهر اليوم، بالتوقيت الألماني. ولن تمر قطارات عبر محطة هايدلبرج مع بدء عملية نزع الفتيل، حسبما أكد متحدث باسم بلدية المدينة.

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