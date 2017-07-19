الخارجية الأمريكية تٌجدد تحذير رعاياها من السفر إلى مصر

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

جددت الخارجية الأمريكية تحذيرمواطنيها من السفر إلى مصر، وذلك في تحديث أجرته على موقعها الإلكتروني للتحذيرها السابق الذي أصدرته في 23 ديسمبر الماضي.

ويتضمن التحذير مطالبة المواطنيين الأمريكية بالتزام الحذر في السفر إلى مصر خشية من تعرضهم لهجمات إرهابية يمكن أن تقوم بها جماعات تستخدم العنف.

وتضمن التحذير عدد من الجماعات الإرهابية منها "داعش" التي نفذت عدد من الهجمات في مصر استهدفت مواقع دينية وسياحية.

وأشارت البيان الذي تم تحديثه، الأربعاء، أن خطر التعرض لهجمات إرهابية يمكن أن يحدث في أي مكان في البلاد.