أخبار عاجلة

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الخارجية الأمريكية: الإرهابيون في مصر يتلقون تمويلًا من الخارج

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: الإرهابيون في مصر يتلقون تمويلًا من الخارج الخارجية الأمريكية: الإرهابيون في مصر يتلقون تمويلًا من الخارج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الخارجية الأمريكية، إن العدد الإجمالى للهجمات ضد الأهداف المدنية في انخفض، خلال منتصف العام، مرجحة أن تكون الجماعات المنفذة لهذه العمليات تتلقى تمويلات وتوجيهات من الخارج، وفى نفس الوقت لا يوجد دليل على تواجد كثيف للإرهابيين داخل مصر.

وأضافت، فى بيانها عن الإرهاب فى العالم، اليوم الأربعاء، أن الجيش المصرى تصدى خلال عام 2016 للكثير من الهجمات الإرهابية، التى شنها متطرفون على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية.

شاهد أيضا

ونوهت بتنفيذ القوات المسلحة المصرية حملة كبرى تحت عنوان "حق الشهيد" ضد الإرهابين فى شمال سيناء، بدءا من سبتمبر 2015 حتى عام 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني