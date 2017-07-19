الخارجية الأمريكية: الإرهابيون في مصر يتلقون تمويلًا من الخارج

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قالت الخارجية الأمريكية، إن العدد الإجمالى للهجمات ضد الأهداف المدنية في مصر انخفض، خلال منتصف العام، مرجحة أن تكون الجماعات المنفذة لهذه العمليات تتلقى تمويلات وتوجيهات من الخارج، وفى نفس الوقت لا يوجد دليل على تواجد كثيف للإرهابيين داخل مصر.

وأضافت، فى بيانها عن الإرهاب فى العالم، اليوم الأربعاء، أن الجيش المصرى تصدى خلال عام 2016 للكثير من الهجمات الإرهابية، التى شنها متطرفون على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية.

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ونوهت بتنفيذ القوات المسلحة المصرية حملة كبرى تحت عنوان "حق الشهيد" ضد الإرهابين فى شمال سيناء، بدءا من سبتمبر 2015 حتى عام 2016.