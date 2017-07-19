فيديو| الحسيني عن رفض «مريم» منحة أمريكية: «يا سعده اللي يتعلم برا»

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استغرب الإعلامي يوسف الحسيني، من رفض الطالبة مريم فتح الباب، إحدى أوائل الثانوية العامة، منحة أمريكية للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية، مستنكرًا إشادة أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بمستوى التعليم في مصر، إذ وصفوه بالجيد.

وعلق الحسيني خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»، قائلًا: «اللي أفهمه إن ممكن يكون فيه ظرف مادي يمنع مريم من الالتحاق بهذه الجامعة الأمريكية، ولكن لا ينبغي أن يكون تبريرنا لهذا الرفض بأن التعليم في مصر جيد».

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واستطرد الحسيني: «أنا بحب مصر أوي، لكن بأي أمارة التعليم في مصر أحسن من التعليم الأمريكي... بلاش دور سعد البارودي.. يا سعده يا هناه اللي يجيله منحة عشان يتعلم برا أو في جامعة كويسة».

