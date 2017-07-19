أخبار عاجلة

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| الحسيني عن رفض «مريم» منحة أمريكية: «يا سعده اللي يتعلم برا»

Google+ Print
فيديو| الحسيني عن رفض «مريم» منحة أمريكية: «يا سعده اللي يتعلم برا» فيديو| الحسيني عن رفض «مريم» منحة أمريكية: «يا سعده اللي يتعلم برا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استغرب الإعلامي يوسف الحسيني، من رفض الطالبة مريم فتح الباب، إحدى أوائل الثانوية العامة، منحة أمريكية للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية، مستنكرًا إشادة أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بمستوى التعليم في ، إذ وصفوه بالجيد.

وعلق الحسيني خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»، قائلًا: «اللي أفهمه إن ممكن يكون فيه ظرف مادي يمنع مريم من الالتحاق بهذه الجامعة الأمريكية، ولكن لا ينبغي أن يكون تبريرنا لهذا الرفض بأن التعليم في مصر جيد».

شاهد أيضا

واستطرد الحسيني: «أنا بحب مصر أوي، لكن بأي أمارة التعليم في مصر أحسن من التعليم الأمريكي... بلاش دور سعد البارودي.. يا سعده يا هناه اللي يجيله منحة عشان يتعلم برا أو في جامعة كويسة».
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)