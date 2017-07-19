فيديو وصور| «قفزة الثقة».. «بيزنس» مراكز التأهيل للكليات العسكرية والشرطة

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كتب: محمد الزهراوي - محمود عبد الصبور - هدير عصام - شيماء رشاد - عبد الرحمن أبورية - عمرو الشامي

"طريقك إلى الشرطة والحربية، هنا مصنع رجال العسكرية، تعالى خام وهتطلع عسكري تمام".. شعارات تروجها مراكز التدريب والتأهيل للكيات العسكرية في المحافظات، في إعلانات تستهدف آلاف الطلاب الذين يجتازون مرحلة الثانوية العامة كل عام، ويطمحون في ارتداء "البدلة الميري".

"التحرير" زارت عددًا من هذه المراكز؛ للوقوف على تفاصيل العمل بها، والتدريبات التي يخضع لها الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات، وأسعار هذه الدورات التدريبية.

المنيا

في جولة داخل أكاديمية النادي الرياضي للتأهيل العسكري بالمينا، والتي يديرها كابتن صبري سلامة، أكد دور الأكاديمية الإيجابي في مساعدة الطلاب للالتحاق بالكليات العسكرية، مشيرًا إلى التحاق 17 طالبًا من أصل 30 تم تأهليهم داخل الأكادييمة العام الماضي.

وأوضح سلامة لـ"التحرير" أن برنامج التأهيل يشمل الكشف الطبي، ثم عمل اختبار لقياس المستوى البدني للطالب، وأنه خلال شهرين من التدريب والانتظام على برنامج غذائي مُعين، يتم تأهيله لاجتياز جميع الاختبارات التي يتعرض لها بالكليات العسكرية، مقابل مبلغ 750 جنيهًا للبرنامج.

الدكتور أحمد جمال، مدرب سباحة وأحد المتخصيين في تأهيل الطلاب للكليات العسكرية، قال إنه وبعد هدم استاد المنيا الرياضي، تضطر جميع مراكز التأهيل المتواجدة داخل المحافظة الذهاب إلى استاد بني سويف، أو جامعة أسيوط، لتدريب الطلاب على قفزة الثقة.

أما كابتن عصام النمر، صاحب "أكاديمية النمر" فذكر أن عمله في التأهيل العسكري يدخل عامه العاشر على التوالي، وأنه يستقبل سنويًا أكثر من 300 طالب يرغبون في التأهيل للالتحاق بالكليات العسكرية.

وقال مصدر داخل مديرية الشباب والرياضة في محافظة المنيا، طلب عدم ذكر اسمه، إن جميع صالات ألعاب القوى ورفع الأثقال تعمل كمراكز تأهيل، دون الحصول على أية تصريحات، كما لم تخضع الأعمال بها لأية أعمال إشرافية أو رقابية.

البحيرة

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، تقدم أكثر من 200 شاب بالبحيرة للالتحاق بأكاديميات التأهيل للكليات العسكرية، التى وصل عددها 4 فى المحافظة ومقرهم استاد دمنهور، وقد شاركنا عدد منهم فترة التدريب، والتقينا مدربين داخل أكاديمية الجبلى للتأهيل للكليات العسكرية، في استاد دمنهور الرياضى.

وقال حسام الجبلي، مدير الأكاديمية، إنهم بدأوا فى استقبال المشاركين أول شهر يوليو الحالي، وحصل المشارك على استمارة مثل التى يحصل عليها فى الكلية العسكرية، ودفع مبلغ 500 جنيه شاملة الملابس والتحاليل الطبية المطلوبة.

وأضاف الجبلي أنهم يخبرون أى شخص لدية إصابة لعلاجها، ويبدأ التدريب باللياقة بالجري حول الاستاد، مع ترديد الأناشيد العسكرية، ثم ألعاب القوى والتحمل والضغط وحمل الزميل، ثم السباحة وقفذة الثقة بحمام السباحة بنادى دمنهور.

سوهاج

وفي محافظة سوهاج يلجأ مئات الشباب للحصول على دورة التأهيل العسكري عبر أكاديميتين هما، العربية للتاهيل العسكري "أبو الخبر" و"الروبي"، التي تعملنا منذ أكثر من 15 عامًا في هذا المجال.

يقول الكابتن محمود أبو خبر مدير الأكاديمية العربية، إن نظام الدورة عام كامل بمبلغ 1900 جنيه، يحصل فيها المتدرب على شهادة تأهيل ويتسلم زيا موحدا في جميع التدريبات، عقب اجتياز الكشف الطبي بالمستشفى العسكري، ويتم تعليم الطلاب السباحة بالإضافة إلى تدريبات اللياقة البدنية.

وأضاف أبو خبر لـ"التحرير"، أن هناك تعاونا مع مستشفى سوهاج العسكري، حيث يجري الكشوف الطبي ضباط برتب عالية، وغير المؤهل لا يحصل على التدريب، إضافة إلى كشف هيئة القدرات، من خلال مختصين في المجال العسكري متقاعدين، يتعاون مع الأكاديمية؛ لضمان تأهيل الطالب للكليات العسكرية.

وتابع أنه يتم حجز استاد سوهاج الرياضي وحمام السباحة وملعب كرة القدم للمتدربين الذي يقدر عددهم 350 طالبا سنويا من البنين والبنات الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما مشيرا إلى أن القبول والرفض في الكليات العسكرية والشرطية "في علم الله".

الإسكندرية

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وفي الإسكندرية 3 مراكز متخصصة في مجال التأهيل للكليات العسكرية، وهي "الروبي والرواد والنسور"، حيث تنتشر في شوارع المحافظة، مع بداية فصل الصيف من كل عام، إعلاناتها.

ويتولى التدريب في أكاديمية الروبي عدد من الرياضيين الأكاديميين والعسكريين السابقين، لمدة 3 أشهر تبدأ من شهر يونيو، وتنتهي في 15 أغسطس، مقابل ٦٠٠ جنيه في الشهر، مع مصاريف إضافية لـ"قفزة الثقة"، بينما يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها سنويا 100 طالب.

أما أكاديمية نسور فتعتبر من مراكز التأهيل الحديثة للكليات العسكرية نسبيا، حيث انتشرت إعلاناتها هذا العام على مواقع التواصل الاجتماعي وبشوارع الإسكندرية، كما تطلب دفع 100 جنيه عبر حسابها بالبنك قبل الذهاب للتأكد من جدية التدريب، ويكون الحضور خلال الأسبوع الأول مجاني وبالإيصال، على أن يدفع الطلاب مبلغ 600 جنيه لمدة 3 أشهر بعد ذلك.

أما أكاديمية الرواد للتأهيل للكليات العسكرية والشرطة فتتخذ من النادي الأوليمبي مقرا للتدريب، ويكون سعر التدريب بها ٦٠٠ جنيه.

كفر الشيخ

ويعد مركزا "الروبي" و"الدولي" للتأهيل العسكري، هما الأبرز في ذلك المجال بمحافظة كفر الشيخ.

فبالنسبة لمركز "الروبي"، قالت هانم عبدالعزيز، مسئولة الحجز به، إن قيمة الاشتراك به ما بين 400 إلى 600 جنيه للطالب الواحد، وأنه يتقدم سنويا للمركز نحو 150 طالبا، أما عدد المدربين فهم اثنين من خريجي تربية رياضية، وهناك غواص متواجد أثناء السباحة.

وأضاف الكابتن محمد عماد الشناوي، مدرب بالمركز، لـ"التحرير"، أن فترة التدريب تكون من شهرين لثلاثة.

وقال الكابتن الروبي عبدالحليم، صاحب المركز إن المركز يعتمد على نخبة من القادة الرياضيين الأكاديميين والعسكريين من خريجي كليات التربية الرياضية، وأصحاب المؤهلات الرياضية المناسبة للعمل به.

وعن مركز "الدولي"، قال الكابتن حمادة عبدالغني، صاحب المركز، إن مهمتنا هي الوصول إلى أعلى مستوى للتدريب للطالب ليتمكن من الالتحاق بالكليات العسكرية التي يرغب فيها بالإضافة إلى التدريبات الرياضية التي تساعده على الثقة بالنفس والوصول إلى اللياقة البدنية المرجوة.

بورسعيد

ويقول كابتن خالد إبرهيم، صاحب مركز الأبطال للألعاب الرياضية بمحافظة بورسعيد، إن المركز يؤهل الطلاب المتقدمين للكليات العسكرية عن طريق التمارين الرياضية وألعاب القوى بالإضافة إلى ضبط الوزن والعمل على تنمية العضلات، كما يجري المركز الكشف الطبي على أيدى أطباء متخصصين.

وأضاف، أن البرنامج يستمر لمدة شهر أو شهر ونصف، بمعدل ساعتين يوميا، عدا يوم الجمعة، وتتحدد الفترة الزمنية على حسب سرعة استجابة الطالب، مقابل 450 جنيها، يكون بعدها الطالب مؤهلا للتقدم لاختبارات الكلية الحربية أو كلية الشرطة.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لتلقى البرنامج التأهيلى يصل إلى 150 طالبا، مقسمين على مجموعات، كل واحدة تضم 25 شابا؛ كون البرنامج يتطلب تركيز من المدرب لتلقى المتدرب البرنامج بشكل صحيح.

وفى سياق متصل قال الكابتن محمود سامى مدرب فنون قتالية، "إحنا بنستقبل الطلبة اللى عايزين يقدموا لكلية الشرطة والكلية الحربية والمعاهد العسكرية وده من خلال برنامج تأهيلى مدته 45 يوما يتم خلالها تأهيل الطالب على جميع المهارات التدريبية واللياقية وأيضا النفسية".

وأضاف: "بنجتاز مع الطالب أصعب التدريبات والاختبارات، وأهمها قفزة الثقة التي يخشاها الكثيرون من الطلبة؛ ولذلك نتبع معهم برنامج ابتداء من القفز من 2 متر حتى يصل المتدرب إلى القفز من 7 متر وبذلك يكون تعدى المسافة الأساسية التى سوف يمر بها فى الكلية العسكرية وهى 6 متر فقط".

وأكد أن المركز يقدم البرنامج مقابل مبلغ رمزى وهو 450 جنيها فقط خلال الفترة 45 يوما، تتضمن قفزات الثقة والبرنامج الرياضى بالكامل.