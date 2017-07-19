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تفاصيل احتفالية البرلمان بأوائل الثانوية: مكافآت مالية.. ورحلة سياحية

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مصراوي Masrawy

تفاصيل احتفالية البرلمان بأوائل الثانوية: مكافآت مالية.. ورحلة سياحية

09:27 م الأربعاء 19 يوليه 2017

تفاصيل احتفالية البرلمان بأوائل الثانوية: مكافآت مالية.. ورحلة سياحية

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

كتب- أحمد علي:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاهتمامه بتكريم أوائل الثانوية العامة.

وقال شوقي في كلمته باحتفال البرلمان لأوائل الثانوية، "إننا سنهتم بطلب لجنة التعليم بزيادة مكافاة التفوق لرعايه الطلبه المتفوفين".

وكشف شوقي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب منه اليوم خلال مشاركته في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة، الاهتمام بالتعليم الفني ورعاية الدولة للموهبين في كافة المجالات.

فيما قال وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، إن الدولة مهتمة بالتعليم الفني وتسعى لإضافة تخصصات جديدة في ذلك التعليم خاصة أن العالم كله يتجه نحو التعليم الفني والتكنولوجي والصناعي.

وأكد أن الوزارة حريصة على دعم المتفوقين حيث اتخذت عدد من الإجراءات منها إعفاء الـ٣٠٠ الأوائل فى كل شعبة من مصاريف الجامعات فيما يتم أيضًا اعفائهم من شرط التوزبع الجغرافي للجامعات.

وحول مطالب ائتلاف "دعم "، بزيادة مكافئة الأوائل من ٨٤ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه، أكد الوزير أنه لايمكن تطبيق ذلك إلا بعد تعديل القانون الحالي خاصة أن القانون يحدد المتفوق بمن حصل على ٨٠٪ مما يجعلنا أمام الآلاف من المتفوفين.

من جانبه أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية، عن تبرعه بـ٥٠٠ ألف جنيه لصالح وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وذلك لتوزيعها على أوائل الثانوية العامة والفنية.

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن موافقة وزارة السياحة بتنظيم رحلة لطلاب الثانوية العامة لزيارة معالم مصر.

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