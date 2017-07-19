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ندب مدير أمن مشيخة الأزهر رئيسا لإدارة رعاية الطلاب والطالبات

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ندب مدير أمن مشيخة الأزهر رئيسا لإدارة رعاية الطلاب والطالبات ندب مدير أمن مشيخة الأزهر رئيسا لإدارة رعاية الطلاب والطالبات

مصراوي Masrawy

ندب مدير أمن مشيخة الأزهر رئيسا لإدارة رعاية الطلاب والطالبات

09:24 م الأربعاء 19 يوليه 2017

كتب ــ محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ندب العميد محمود صبيحة مدير أمن مشيخة الأزهر، رئيسا للإدارة المركزية لرعاية الطلاب والطالبات.

وشغل العميد محمود صبيحة منصب مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، إبان تولي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، منصب رئيس الجامعة.

وبعد تولي الدكتور أحمد الطيب منصب شيخ الأزهر، قدم العميد محمود صبيحة استقالته من القوات المسلحة، ليشغل منصب مدير الإدارة العامة للأمن بالمشيخة.​

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مصراوي Masrawy

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