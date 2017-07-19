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شاهد| ماذا قال أيمن أشرف عن منافسة رحيل ومعلول ومارسيلو؟

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شاهد| ماذا قال أيمن أشرف عن منافسة رحيل ومعلول ومارسيلو؟ شاهد| ماذا قال أيمن أشرف عن منافسة رحيل ومعلول ومارسيلو؟

التحرير

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أكد أيمن أشرف، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، إنه سعيد بثقة حسام البدري، المديرالفني للنادي الأحمر، واصراره على ضمه، مشيرًا إلى أنه أول من قام بتصعيده للفريق الأول، ويعرف امكانياته جيدًا.

وتضم قائمة القلعة الحمراء 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر هم، صبري رحيل، وعلي معلول، وحسين السيد، قبل التعاقد مع أيمن أشرف.

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وتحدث «أشرف» عن المنافسة الرباعية في مركزه، خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، مؤكدًا أنه لا يعتقد بأن النادي سيسمح بوجود 4 لاعبين في مركز واحد ضمن قائمته.

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التحرير

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