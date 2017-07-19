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فيديو| ميدو لعامر حسين: أقسم بالله حسابي اتسرق.. ولا تهمني القضايا

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فيديو| ميدو لعامر حسين: أقسم بالله حسابي اتسرق.. ولا تهمني القضايا فيديو| ميدو لعامر حسين: أقسم بالله حسابي اتسرق.. ولا تهمني القضايا

التحرير

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طالب أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بعدم افتراض النية السيئة، فيما يخص التغريدات التي نشرت على حسابه  بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد «ميدو»، خلال مداخلة، هاتفية، بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، أنه يعتذر لعامر حسين ولأسرته، قائلًا «حقك عليا ما تزعلش، أنا ما يهمنيش القضايا كل اللي يهمني المستوى الإنساني، لأنني لن أرضى بالاساءة له ولأسرته».

وجدد مهاجم الوطني السابق، اعلانه الاستعداد للذهاب إلى منزل عامر حسين بالاسكندرية للاعتذار له، معلقًا «إنت مش مصدق إن حسابي اتسرق، لكن أقسم بالله الحساب تم اختراقه وما كانش معايا». 

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وتابع، «أنا أصلًا ما عرفش أى حاجة عن الحياة الشخصية بتاعة عامر حسين غير إنه راجل محترم».

 

ان حسابه 

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التحرير

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