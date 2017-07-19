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فيديو| عامر حسين إنكار «ميدو» وعدم اعتذاره لعائلتي ليس في مصلحته

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فيديو| عامر حسين إنكار «ميدو» وعدم اعتذاره لعائلتي ليس في مصلحته فيديو| عامر حسين إنكار «ميدو» وعدم اعتذاره لعائلتي ليس في مصلحته

التحرير

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن أزمته مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، «صعبة» لأنها تحولت لصدام شخصي بينهما.

وأضاف «حسين»، بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، أن الحساب الشخصي لميدو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحدث عن عائلته التي مثلت ، معلقًا «مش هو لوحده اللي مثل مصر».

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وتابع، أن الانتقادات مقبولة لكن يجب أن تحدث بطريقة محترمة، مشددًا «طول ما ميدو بينكر إن هو اللي كاتب الكلام ده، يبقى من مصلحته ومصلحتي إننا نكمل في القضية، الحاجة الوحيدة اللي تنهي الموضوع إنه يعترف بخطأه ويعتذر لمن أساء إليهم».

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التحرير

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