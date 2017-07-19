معسكر مغلق للزمالك استعدادًا للبطولة العربية

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك بقيادة الرتغالي أوجستو إيناسيو دخول معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل في الإسكندرية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويؤدي الزمالك مرانه يوم الجمعة في الإسكندرية إستعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية حيث تنطلق مباريات الفريق يوم الأحد المقبل بمواجهة فريق الفتح الرباطي المغربي على ملعب ستاد الإسكندرية.

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واسفرت قرعة البطولة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية إلى جانب كلًا من النصر السعودي والعهد اللبناني والفتح الرباطي المغربي .