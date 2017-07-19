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الاتحاد المصري للسياحة الرياضية ينتظر قرار الإشهار

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الاتحاد المصري للسياحة الرياضية ينتظر قرار الإشهار الاتحاد المصري للسياحة الرياضية ينتظر قرار الإشهار

التحرير

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ينتظر الاتحاد المصري للسياحة الرياضية «تحت التأسيس» قرار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالإشهار ، لتنفيذ خطة تساعد على انتعاش السياحة، والمساهمة في حل الكثير من المشاكل بالأماكن السياحية.

ويهدف إتحاد السياحة الرياضية والملاكمات المائية إلى العمل علي إتاحة الفرصة وتوفير المناخ للسياحة من أجل الرياضة، وتقديم الدعم لأي جهة تعمل في مجال السياحة الرياضية، والعمل على التعاون مع المنظمات الدولية التي تعمل في دعم السياحة الرياضية كما يخطط الاتحاد لإنشاء خريطة لمعالم التي تصلح للسياحة الرياضية وإبرازها للخارج.

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ويعول الاتحاد على التعاون مع وزارة السياحة في كيفية استثمار السياحة الرياضية بشكل أفضل، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لبحث مشاكل السياحة الرياضية في مصر ومحاولة حلها، بالإضافة لإعطاء التصاريح والتراخيص الفنية لأي منشأة رياضية تعمل في السياحة ، وتشجيع ورعاية جميع الألعاب الرياضية التي من شأنها خدمة السياحة وخاصة الألعاب المائية والشاطئية.

ويترأس الاتحاد اللواء أركان حرب الدكتور عزالدين عبدالرحمن عوف وأحمد الشامي الناقد الرياضي بالأهرام نائب رئيس الاتحاد وعضوية الدكتور ناصر فرغل أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، والعميد ضياء فؤاد، أحمد عباس، منى علي، أمل فاروق، سيد سالم، واللواء خالد شاهين.

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