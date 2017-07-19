البابا تواضروس: نفتخر برجال الشرطة والجيش وبدورهم ​في حماية الوطن

القاهرة- (أ ش أ):

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لخريجي الدفعة الجديدة من كلية الشرطة التي تخرجت اليوم، وأيضا خريجي الكليات العسكرية الذين سيحتفلون بتخرجهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال البابا تواضروس في عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي بالأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: " حضرت اليوم احتفال كلية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من حراس الوطن.. والكليات العسكرية هي مصانع الأبطال.. وشهدنا اليوم احتفالا راقيا".

وأضاف: "نفتخر برجال الشرطة والجيش وبدورهم العظيم من أجل مصر والعرض في كلية الشرطة اليوم كان مشرفا ومفرحا وفرحنا كلنا بهؤلاء الذين يتولون مهمة حماية الأمن في الداخل أو على الحدود وهم قطاع كبير من شبابنا وكان هناك أيضا شابات من خريجات أكاديمية الشرطة المتخصصة وكل هؤلاء الشباب يقدمون صورة مشرفة للشباب المصري".

وتابع البابا تواضروس قائلًا: "كان هناك أيضا في احتفال كلية الشرطة شهادات قدمها أسر الشهداء وأحد المصابين وأحد الخريجين الجدد والده ضابط شرطة شهيد".