ديمقراطيون يطالبون بمراجعة التصريح الأمني لإيفانكا ترامب

واشنطن - (د ب أ):

طالبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في رسالة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي بمراجعة التصريح الأمنى لإيفانكا ترامب بعد الكشف عن أن شقيقها وزوجها التقيا بمسؤولين روس، العام الماضي، خلال حملة الرئاسة فى محاولة واضحة للحصول على معلومات تضر بهيلاري كلينتون.

وتشمل عملية منح التصريح الأمني الذي يتيح لمسؤولين حكوميين الحصول على معلومات حساسة على فحص متعمق لخلفية الشخص يتناول الاتصالات الأجنبية التي يقوم بها أفراد الأسرة.

وتعرب الرسالة التى وقعها 22 من المشرعين الديموقراطيين عن القلق من أن ايفانكا ربما "شاركت فى خداع مشابه" مثل شقيقها دونالد ترامب الابن وزوجها جاريد كوشنر اللذين لم يكونا مستعدين فى بداية الأمر للكشف عن اتصالهما بالمسؤولين الروس.

وكتب المشرعون "حتى الآن، لعبت السيدة ترامب وزوجها جاريد كوشنر دورا مؤثرًا في إدارة والدها.. قد يكون تداخل أدوارهما العامة والخاصة غامضا ومربكا، ولكن التزامها بالإفصاح عن اتصالاتها واتصالات عائلتها بأجانب ليس كذلك".