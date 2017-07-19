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تقرير: تركيا تتهم شركات ألمانية بدعم الإرهاب

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مصراوي Masrawy

تقرير: تركيا تتهم شركات ألمانية بدعم الإرهاب

08:46 م الأربعاء 19 يوليو 2017

تقرير: تركيا تتهم شركات ألمانية بدعم الإرهاب

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

برلين - (د ب أ): 

ذكرت صحيفة "تسايت" الألمانية أن تركيا تتهم شركات ألمانية شهيرة مثل "دايملر" بدعم الإرهاب.

وحسب الصحيفة، فإن التركية سلمت السلطات الألمانية قائمة أخرى بداعمين مزعومين للإرهاب بها ولأول مرة شركات ألمانية.

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء إن الشرطة الجنائية الألمانية تسلمت القائمة قبل أسابيع بالفعل.

ووفقا للتقرير، فإن هذه القائمة تضم أسماء 68 شركة وشخصية، من بينها شركة دايملر وشركة باسف للصناعات الكيماوية، وكذلك مطعما للوجبات السريعة و مطعما للشاورمة بولاية شمال الراين فيستفاليا تتهمها تركيا بإقامة علاقات مع حركة الداعية التركي فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة قبل عام.

وتصنف تركيا حركة جولن بأنها إرهابية.

ورفضت وزارة الداخلية الألمانية التعليق على تقرير الصحيفة، مكتفية بالقول إن الجانب التركي يوفر معلومات بشكل منتظم للهيئات الألمانية، وهي معلومات بشأن جرائم عادية، ولكن أيضا عن الانتماء لتنظيمات إرهابية.

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