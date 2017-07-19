مجدي يعقوب لـ«التحرير»: «مفيش مصر بدون بحث علمي»

التحرير

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قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن مصر لن تتقدم بدون البحث العلمي، متابعًا: "مفيش مصر بدون بحث علمي".

وأضاف يعقوب، في تصريحات لـ"التحرير"، على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة مصر الخير ومدينة زويل، أنه يجب منح فرص للتعليم الجيد لكل المصريين، لافتًا إلى أن القدرة على الابتكار أساس التقدم، وعقب: "الدعم يأتي لمدينة زويل من جهات مختلفة، لكن الدعم الأهم يجب أن يكون من الشعب".

وأكمل يعقوب: "مصر بلد عريقة، ولابد أن تهتم بالبحث العلمي وكذلك المنظومة الصحية؛ لانه لا يوجد إبداع بدون صحة جيدة"، منوهًا بأن الاكتشافات العلمية هي التي ستحقق التنمية، وثروة مصر في شبابها، ولابد من إعطائهم فرصة لاستعمال عقولهم بطرق حديثة كما كان يحلم الدكتور أحمد زويل".

من جانبه، قال رجل الأعمال سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل، أن "زويل" طلب منه المساهمة في مشروع المدينة، وطالب أيضا الجميع بالمساهمة في هذا المشروع، متابعًا: "أشعر أن إمكانات الدولة عائق لاستمرار هذا الكيان، ولذلك لابد أن يساهم كل أفراد المجتمع في تنميته واستمراره"، وأشار إلى أن مدينة زويل ستجعل مصر مركزا للأبحاث والتكنولوجيا، من خلال الأساليب العلمية.

وقال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي للمدينة، إنها تستهدف إنشاء جيل جديد قادر على الابتكار، لافتا إلى أن العلاقة بين الجانب الأكاديمي والصناعة هى علاقة تشبه الجزر المنعزلة.

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وأكمل: "لدينا تحديات كثيرة مثل الأمراض المتوطنة وأمراض السرطان وغيري سي مشيرا الى ان مدينة زويل بها حتى الآن 700 طالب وأنهم يوفروا لهم البيئة المناسبة الابتكار كما يوجد 10 مراكز بحثية مختلفة بها أبحاث حول أمراض السكر والسرطان لافتا الى ان لديهم اكتشاف جديد فى مرض السرطان يتعلق بالتصنيف الجيني للمرض".

وأردف أن مدينة زويل نشرت حتى الآن 360 بحثا فى المجلات العلمية الدولية وأنهم حصلوا على 60 مليون جنيه لتمويل الأبحاث العلمية.

وعبرت الإعلامية لميس الحديدي خلال كلمتها عن عدم رضائها عن المنظومة التعليمية في مصر سواء التعليم الحكومي أو التعليم الخاص لافتة الى ان نظام التعليم يعتمد على التلقين " مما جعل شبابنا بيسمع الكلام ولا ينتقد" لكنها أكدت على انها معجبة بطريقة تفكير وزير التعليم الدكتور طارق شوقي لانه بدا الاهتمام بالأطفال فى المراحل التعليمية الأولى بداية من الحضانة.

أما الفنان محمد صبحي فقال إنه لابد من التبرع للعلم مشيرا إلى اننا أصبحنا نعود شعبنا على التسول من خلال إعطائه كرتونة وبطانية بل يجب أن نساعد الفقراء على العمل بدلا من هذا الأسلوب.

وطالب صبحي بضرورة إنقاذ العشوائيات حتى لا تعودنا في المستقبل لافتا الى ان الجهل هو أكبر المشاكل التى تهدد مصر.