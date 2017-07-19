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تجمهر العشرات أمام قسم منشية ناصر احتجاجًا على وفاة محتجز

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تجمهر العشرات أمام قسم منشية ناصر احتجاجًا على وفاة محتجز تجمهر العشرات أمام قسم منشية ناصر احتجاجًا على وفاة محتجز

التحرير

تجمهر العشرات من المواطنين، أمام قسم منشية ناصر، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على وفاة مواطن محتجز داخل القسم، بعد إلقاء القبض عليه مساء الثلاثاء، ويدعى جمال كمال وشهرته "كميل كمال"، ويبلغ من العمر أربعين عامًا.

وتفاجأ أهالي المنطقة، بقيام حملة أمنية مساء الثلاثاء، وإلقاء القبض على كميل كمال، بدعوى تحرير محضر ضده، رغم كونه حسن السمعة، وفقًا لروايات الأهالي.

وقال مدحت لاوندي، أحد المتظاهرين أمام القسم، في تصريح للتحرير، إن أهالي كمال توجهوا صباح اليوم الأربعاء، إلى قسم منشية ناصر للسؤال عنه بعد احتجازه، فأكد لهم أحد الضباط بالقسم أنه قام بشنق نفسه في محبسه، الأمر الذي استنكره أهل المتوفى.

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واتهم أهالي كمال، ضباط القسم بتعذيبه حتى وفاته، على حد تعبيرهم، متسائلين كيف لمواطن حسن السمعة وغير متورط في أي قضايا، أن يقوم بشنق نفسه؟!

بينما أرسل القسم جثة المتوفى، إلى مشرحة زينهم، ظهر اليوم، ومن المنتظر صدور التقرير الطبي لبيان سبب الوفاة. 

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التحرير

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