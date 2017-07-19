السراج يبحث الاستعداد للانتخابات مع رئيس "مفوضية الانتخابات"

طرابلس - (د ب أ):

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح،، بمقر المجلس بالعاصمة الليبية، اليوم الأربعاء، استعدادات المفوضية، للانتخابات التي دعا إليها السراج بداية هذا الأسبوع.

وأكد السراج على ضرورة دعم أداء المفوضية عملها بالطريقة المثالية، وإيجاد حلول لما تواجهه من عقبات، استعدادا لأي استحقاق انتخابي مقبل.

من جانبه، أشار السائح إلى تفاصيل فنية قال إنها تحتاج إلى استكمال، يتم العمل عليها بالاستعانة بالخبرات الدولية، لتأكيد جهوزية المفوضية للانتخابات القادمة، في حال اتفق على إجرائها بعد تفاهم الأطراف السياسية الليبية.

وكان السراج قد طرح في كلمة له قبل أيام خريطة طريق تضمنت تسع نقاط، في مقدمتها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر مارس من العام القادم، لتفرز برلماناً جديداَ، ورئيس دولة منتخب هو الأول في تاريخ ليبيا السياسي.