إغلاق فندقين كبيرين في نيروبي بسبب تفشي الكوليرا

نيروبي - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الكينى كليوبا مايلو، الأربعاء، إغلاق فندقين كبيرين بسبب انتشار الكوليرا فى العاصمة الكينية.

وأدى تفشي المرض لإصابة 336 شخصًا من المحتمل، توفى أربعة منهم.

وتشمل الحالات المؤكدة 33 زائرًا إلى معرض تجاري حديث في نيروبي.

وجرى نقل اثنين من وزراء الحكومة الذين يحضرون المعرض إلى المستشفى، على الرغم من أنه لم يعرف ما إذا كانوا مصابين بالكوليرا.

وأعلن مايلو إغلاق فندقى جاكاراندا وسان فالنسيا اللذين يوفران الطعام للأماكن التي يتفشى فيها وباء الكوليرا.

وألغت الوزارة الشهادات الطبية لمقدمي الأغذية، وأمرت السلطات الصحية في مقاطعة نيروبي بإجراء فحوصات طبية جديدة.

كما أمرت الحكومة بتفتيش جميع الفنادق وأماكن الطعام، وحظرت عليهم الاستعانة بمصادر خارجية للغذاء في العاصمة.

وتعرضت مناطق أخرى في كينيا لتفشي وباء الكوليرا.