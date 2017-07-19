رئيس الوزراء: تطبيق قانون "تقنين الأراضي" الأسبوع المقبل

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن البرلمان وافق علي مشروع قانون تقنين الأراضي، لافتا إلى أنه سيتم العمل به من الأسبوع المقبل.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية قبل مغادرته مقر الهيئة العامة للاستثمار، أن القانون سيتح تقنين الأراضي للملتزمين بالإجراءات والضوابط، محذرا أن من لن يلتزم بالضوابط سيتم سحب الأراضي منه، مؤكدا أن الأوضاع التي تستوجب الإزالات سوف نزيلها فورا وان الإزالات لاتزال مستمرة وأن الأراضي ملك للشعب المصري.

وفيما يتعلق بقانون البنك المركزي، أكد رئيس مجلس الوزراء أن القانون لم يصل المجلس، ويجب إلا نحكم على قانون من النسخة الأولي المعروضة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الهدف من منظومة التموين ضمان أحكام المنظومة وفقا لضوابط وإجراءات يتم اتخاذها.

وحول المؤشرات الاقتصادية عن العام المالي المنتهي، أكد المهندس شريف إسماعيل أن المؤشرات الاقتصادية العام المنتهي أفضل من العام الماضي.

وبمناسبة الاحتفال بثورة يوليو، أكد رئيس مجلس الوزراء، "أن مصر دائما للأمام ونجاحات وسيكون هناك وضع للأفضل ، وسنعبر الصعاب فيما يخص الإرهاب والصعبات الاقتصادية".

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف الحصول على تمويلات دولية بنفس معدل العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر الفائدة على التمويل الذي سنحصل عليه من السوق الدولية سيكون أقل في ضوء تحسن وضع الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تلقت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، وأنها ستحصل العام المقبل على 4 مليارات دولار من إجمالي ما تم الاتفاق عليه مع الصندوق.

ووجه المهندس شريف إسماعيل رسالة للمصريين، مؤكدا فيها أن مصر بخير وأن المرحلة المقبلة ستشهد نجاحات ، وأن مصر دولة عريقة ولها حضارة وكل عام سيكون أفضل.