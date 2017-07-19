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صور شقيقة أحمد السقا تشعل مواقع التواصل الاجتماعى

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صور شقيقة أحمد السقا تشعل مواقع التواصل الاجتماعى صور شقيقة أحمد السقا تشعل مواقع التواصل الاجتماعى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» صورة زعموا أنها مسربة لشقيقة الفنان أحمد السقا فاطمة السقا.

وظهر ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا برفقة عمته فاطمة والإعلامية رندة جبر، حيث التقطت الصورة خلال قضاء العائلة إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وتساءل المتابعون عن سبب عدم ظهور زوجته مها الصغير في الصورة. وكانت شائعة انتشرت أخيراً عن انفصالهما رغم نفي النجم لها.

 

ويُذكر أنها المرة الأولى التي تظهر فيها شقيقة الفنان أحمد السقا، حيث يحرص الفنان على عدم نشر أي صور لأسرته على مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات التليفزيونية.

يُشار إلى أن الأخير حقق نجاحاً كبيراً من خلال فيلم «هبوط اضطراري»، وهو من بطولة أمير كرارة، غادة عادل، أحمد زاهر، روجينا، باسم سمرة وفتحي عبدالوهاب.

 

 

 

المصدر : مباشر 24

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