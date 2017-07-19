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وزيرة خارجية السويد: احتجاز تركيا نشطاء يثير قلقنا

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مصراوي Masrawy

وزيرة خارجية السويد: احتجاز تركيا نشطاء يثير قلقنا

07:55 م الأربعاء 19 يوليو 2017

وزيرة خارجية السويد: احتجاز تركيا نشطاء يثير قلقنا

مارجوت والستروم

ستوكهولم - (د ب أ): 

ذكرت وزيرة خارجية السويد، مارجوت والستروم، الأربعاء، أن السويد قلقة للغاية بشأن احتجاز تركيا لمواطن سويدي وعدة نشطاء حقوقيين آخرين.

علي جارافي من بين ستة نشطاء حقوقيين، بينهم مدير فرع تركيا بالعفو الدولية والمدرب الحقوقي الألماني بيتر شتوتنر، أصدرت محكمة بإسطنبول أمرًا، أمس الثلاثاء، باحتجازهم.

ويواجه النشطاء اتهامات بدعم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا أعضاء.

وقالت والستروم في بيان: " من وجهة نظرنا أن جارافي كان في تركيا للمشاركة في ندوة عن الحرية على الانترنت وحقوق الإنسان".

وأضافت أن السويد حثت تركيا على توضيح بشكل ضروري أساس الاتهامات "، مشيرة إلى أن ستوكهولم تعمل عن كثب مع ألمانيا التي انتقدت أيضا خطوة أنقرة".

كانت وزارة الخارجية الألمانية قد استدعت السفير التركي على خلفية اعتقال الناشط الحقوقي الألماني ، شتويتنر، وخمسة آخرين في تركيا.

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