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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس سيراليون

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مصراوي Masrawy

يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس سيراليون

08:05 م الأربعاء 19 يوليو 2017

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس سيراليون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (مصراوي):

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس سيراليون "إرنيست باي كوروما"، والذي أشاد خلاله بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، معرباً عن حرصه على تطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.

كما أعرب الرئيس السيراليوني عن تقديره لما تقدمه من دعم فني لبلاده، مشيراً إلى تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع مصر، وخاصة في المجالات الطبية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس خلال الاتصال بقوة العلاقات الثنائية بين مصر وسيراليون، مرحباً بمواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانبها وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، فضلاً عن استمرار مصر في تقديم ما تستطيع من الدعم الفني وبناء القدرات، وبما يساهم في تلبية احتياجات سيراليون التنموية.

واتفق الرئيسان على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة بهدف تنشيط العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول عدد من القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.​

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مصراوي Masrawy

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