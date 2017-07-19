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الزمالك يفقد «حفني وجنش» في البطولة العربية

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الزمالك يفقد «حفني وجنش» في البطولة العربية الزمالك يفقد «حفني وجنش» في البطولة العربية

التحرير

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كشف إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بنادي عن أن أيمن حفني صانع ألعاب الفريق سيغيب مدة لا تقل عن أسبوعين عن الفريق بسبب الإصابة.

وحضر حفني مران اليوم، وخضع للكشف الطبي تحت اشراف طارق سليمان طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته بعد أن غاب عن مواجهتي طلائع الجيش والأهلي بسبب الإصابة حيث يعاني من تمزق في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل.

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كما خرج محمود جنش حارس مرمى الفريق من حسابات الجهاز الفني، في البطولة العربية بسبب الإصابة، حيث يعاني من آلام في عضلة الحوض، وقرر طارق سليمان طبيب الفريق، عرض الحارس على اخصائي مسالك بولية، لمعرفة أسباب استمرار الإصابة.

 

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التحرير

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