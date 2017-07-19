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أحمد مرتضى يكشف حقيقة التعاقد مع المحمدي

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أحمد مرتضى يكشف حقيقة التعاقد مع المحمدي أحمد مرتضى يكشف حقيقة التعاقد مع المحمدي

التحرير

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نفى أحمد عضو مجلس إدارة ، والمشرف علي الكرة، ما تردد عن التفاوض مع مدربين مصريين لخلافة إيناسيو مشيرًا إلي أن هناك جلسة ستجمع بين لجنة من بعض أعضاء المجلس مع إيناسيو، عقب مران اليوم، لمناقشة كافة الملفات الخاصة بفريق الكرة سواء الراحلين أو الصفقات الجديدة.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :"ليس صحيحًا ما تردد عن الاستغناء عن لاعبين كبار بعينهم لأن هذا من اختصاص المدير الفني".

 وعن التعاقد مع حسين ياسر المحمدي قال عضو مجلس الزمالك:"حسين ياسر موجود في النادي من أجل مستحقاته المالية المتأخرة وللأسف هناك من يتوهم أمورًا من وحي الخيال".

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وطالب منصور بعدم نشر أخبار غير صحيحة عن نادي الزمالك، وتحري الدقة مؤكدا أن كل ماينشر بعيد عن الواقع تماما.

وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أن هناك انعقاد دائم لمجلس الإدارة في وجود فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية، لمناقشة كافة الملفات الخاصة بالفريق من أجل تصحيح المسار.

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التحرير

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