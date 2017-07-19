بالصور.. تضرر 149 محلًا في حريق السوق التجاري بإدفو في أسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

تضرر 149 محلًا في الحريق الذي نشب، اليوم الأربعاء، في السوق التجاري بإدفو في أسوان،

وقال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، إنه جارٍ استكمال الحصر المبدئي للمحلات المتضررة من حريق السوق التجاري، فور الانتهاء من عمليات إخماد النيران.

كان محافظ أسوان قد قرر تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية بإدفو والجهات المعنية، لحصر كافة الخسائر المادية والعينية جراء الحريق، لتحديد التعويضات التي سيجري صرفها، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

وكلّف محافظ أسوان بمعاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط العقارات السكنية ومباني المنازل المجاورة لمنطقة الحريق، التي أخليت تمامًا من الأهالي المقيمين فيها لدى اندلاع الحريق، للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من أي أخطار أو أضرار محتملة.