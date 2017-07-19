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12 صور ترصد اشتباكات الأقصى

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مصراوي Masrawy

12 صور ترصد اشتباكات الأقصى

07:41 م الأربعاء 19 يوليو 2017

كتب - علاء المطيري: 

اندلعت لليوم الثالث على التوالي مواجهات في القدس الشرقية المحتلة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومئات الفلسطينيين الذين يعترضون على هذه التدابير الأمنية التي تفرضها، ويعتصمون أمام أبواب المسجد رافضين الدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية.

وأطلقت الشرطة الاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا للاحتجاج بعدما أدوا الصلاة عند باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب وكالة فرانس برس.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورًا ترصد اشتباكات الأقصى من زوايا عدة، أبرزها صلاة المرابطين خارج أبوابه وجنود الاحتلال يرقبونهم.

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جنود إسرائيليون يقومون بإجراءات أمنية عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى أثناء توجه المصلين الفلسطينيين لصلاة ظهر الأربعاء.

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مصلون يؤدون صلاة الظهر خارج المسجد الأقصى أمام باب الأسباط لرفضهم الدخول عبر البوابات الإلكترونية.

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جانب من صلاة ظهر الأربعاء خارج المسجد الأقصى.

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نساء يشاركن في الاعتصام أمام أبواب الأقصى ويقمن بالصلاة خارجه.

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جنود إسرائيليون يقفون إلى جوار المصلين أثناء آدائهم صلاة ظهر الأربعاء.

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جنود إسرائيليون أثناء حدوث مناوشات بينهم وبين مرابطين فلسطينيين خارج المسجد الأقصى.

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جندي إسرائيلي يقف بسلاحه أعلى إحدى جدران المسجد الأقصى بينما تقف نساء فلسطينيات في الخارج.

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جانب من المناوشات التي تجري، الأربعاء، بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج المسجد الأقصى.

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سيدة فلسطينية وطفلة تجلس عند مدخل المدينة القديمة بالقدس بينما ترفع يديه بالدعاء.

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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطيني أثناء الاشتباكات بينما يحاول آخرًا تخليصه منهم.

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فلسطيني مطروح أرضًا ويقف فوقه عدد من جنود الاحتلال أثناء الاشتباكات الدائرة خارج باحات المسجد الأقصى.

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فلسطينيون أثناء احتجاجات خارج مدخل البلدة القديمة بالقدس، بينما يقف جنديان من الاحتلال أعلى إحدى الأسوار.

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مصراوي Masrawy

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