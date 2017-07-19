الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من "الأكريلاميد" في الأطعمة بسبب خطر السرطان

بروكسل - (د ب أ):

صوتت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى،اليوم الأربعاء، لصالح اقتراح من المفوضية الأوروبية بخفض مادة الأكريلاميد الكيميائية فى الغذاء بسبب ارتباطها بمرض السرطان.

وأكدت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء في عام 2015 الطبيعة المحفزة للسرطان في مادة الأكريلاميد، وهي مادة تتشكل عندما تتم معالجة البطاطس أو الحبوب أو المنتجات القائمة على البن في درجة حرارة عالية مثل القلي والتحميص والخبز.

ووفقا للهيئة، فإن أهم المجموعات الغذائية التي تسهم في التعرض للأكريلاميد هي منتجات البطاطس المقلية والبن والبسكويت والمكسرات والخبز الهش والخبز اللين.

وقرر الاتحاد الأوروبى التحرك لأن المستويات الحالية للتعرض الغذائى للأكريلاميد عبر الفئات العمرية تشير إلى القلق فيما يتعلق بآثاره المسرطنة"، وذلك وفقا للوائح الجديدة للاتحاد الأوربى والتي ستلزم شركات الأغذية بالحد من وجود الاكريلاميد.

وهناك طريقة لتقليل كمية الأكريلاميد في البطاطس المقلية وهو تقطيع البطاطس إلى قطع سميكة ووضعها في ماء مغلي قبل تحميرها.

وتسبب مشروع القانون في ضجة في بلجيكا، التي تدعي أنها اخترعت البطاطس المقلية، والتي عادة ما يتم قليها مرتين.

ويواجه مشروع القانون العديد من العقبات المؤسسية، بما في ذلك اعتماد البرلمان الأوروبي، قبل اعتماده النهائي في ربيع 2019.