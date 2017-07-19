في ذكرى اكتشافه الـ 218.. تعرف على «حجر رشيد» الذي حل لغز الفراعنة

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يصادف اليوم الذكرى الـ218 على اكتشاف حجر رشيد عن طريق أحد ضباط الحملة الفرنسية، وتمكنت منه بريطانيا بعد حروب مع الحملة، ويعد حجر رشيد القطعة التي كانت المفتاح لحل لغز اللغة المصرية القديمة، عن طريق العالم الفرنسي جان فرنسوا شامبليون.

وصف حجر رشيد

هي لوحة مصنوعة من "الجرانوديوريت" ، وأبعاد اللوحة " طولها 112.5سم، وعرضها 75.7سم، وسمكها 28.4سم"، وسجل على اللوحة مرسوماً من الكهنة يشكرون فيه الملك بطلميوس الخامس في ذكرى توليه الحكم، لقيامه بوقف الأوقاف على المعابد وإعفاء الكهنة من بعض الالتزامات.

وكتب هذا المرسوم في 3 صفوف باللغتين المصرية القديمة بخطيها "الهيروغليفية، والديموطيقية"، واللغة اليونانية، والمتبقي من نص المرسوم 14 سطرًا من النص الهيروغليفي ويلاحظ تهشيم الجانب الأيمن والأيسر من النص، و النص الديموطيقي الأكثر حفظًا يتكون من 32 سطرًا ولكن بدايات النص تعرضت لبعض من التهشيم في الجانب الأيمن، أما النص اليوناني المكون من 54 سطرًا فقد تعرض للتهشيم في الجزء السفلي منه من اليمين.

ولم تكن تلك اللوحة الفريدة من نوعها، ولكن اكتشف عدد من اللوحات التي ساعدت العلماء في معرفة الشكل الكامل للوحة، مثل لوحة مرسوم الكانوب من عهد بطلميوس الثالث التي حوت على 36 سطر بخط هيروغليفي، 73 سطر بخط ديموطيقي، 74 سطرا باللغة اليونانية، مع احتمالية وجود نقش للملك أمام أحد المعبودات والشمس المجنحة أعلى اللوحة مثل لوحة مرسوم الكانوب.

اكتشاف حجر رشيد

على الضفة الغربية من مدينة رشيد، كانت قوات الحملة الفرنسية تعسكر في قلعة "طابية رشيد" والتي تعرف أيضًا باسم "حصن جوليان"، وأثناء أعمال الترميم والتحصينات التي قامت بها القوات الفرنسية بالمكان عثر الضابط الفرنسي " بيير فرانسوا بوشار" على هذا اللوح.

ويرجح البعض أن اللوحة قد استخدمت في بناء القلعة في عهد السلطان قايتباي، وتم جلبها من مكان قريب من رشيد، ربما من معبد سايس بالغربية.

في عام 1800 قام علماء الحملة الفرنسية من نسخ الكتابات المسجلة على اللوحة، وإرسال تلك النسخ إلى باريس، حتى يستطيع الباحثون من دراسة النقوش والكتابات، ولكن في عام 1801 هزمت القوات الفرنسية في معركة أبو قير على يد بريطانيا، والتي طالبت قائد الحملة "مينو" بالاستسلام.

تسليم حجر رشيد للانجليز

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بعد استسلام الفرنسيين للإنجليز، رفض القائد الفرنسي "جاك مينو" تسليم الأبحاث التي قام بها علماء الحملة باعتبارها ملك للمعهد الفرنسي، ولكن رفض الانجليز هذا الأمر وأصروا على تسليم كل الأبحاث، وبعد مفاوضات وافق الإنجليز على اعتبار الأبحاث والعينات المتعلقة بالتاريخ الطبيعي ممتلكات شخصية للباحثين، ولهذا أعلن "مينو" أن حجر رشيد هي إحدى ممتلكاته، ولكن الإنجليز كانوا يعرفون أنه ذو قيمة كبيرة فرفضوا هذا الأمر وطالبوا بتسليمه، وقد ذكرت روايات عديدة عن طريقة تسليم اللوحة للإنجليز.

وفي النهاية وصل إلى بريطانيا وتم عمل 4 نسخ منه للدراسة، وعرض في يونيو 1802م بالمتحف البريطاني ومازال يعرض حتى الآن، وسجل على جوانبه باللون الأبيض " استحوذ عليه الجيش البريطاني عام 1801، وقدم للملك جورج الثالث".

دراسة نصوص حجر رشيد

كان العالم "سلفستر دي ساسي" أول من حاول دراسة نصوص حجر رشيد في عام 1802م، وكانت دراسته مهتمة بالخط الديموطيقي، ولكنه لم يستطع للوصول إلى أي نتيجة.

بدأ العالم الإنجليزي "توماس يونج" في دراسة نصوص حجر رشيد، عقب حصوله على نسخة منه عام 1814م، واستطاع أن يتعرف على بعض الرموز المكتوبة داخل الخراطيش الملكية في النص، مستعينا بالنصوص المكتوبة على مسلة فيله، المسجل عليها كتابات باللغتين المصرية القديمة واليونانية.

حتى جاء العالم الفرنسي "شامبليون"، واستطاع دراسة نصوص حجر رشيد ومقارنة اللغة اليونانية التي كان يجيدها، باللغة المصرية القديمة، ولاحظ تكرار اسم الملك بطليموس والملكة كليوباترا، واستخدم الارقام لتمييز العلامات الهيروغليفية من خلال النص اليوناني.

وقام شامبليون بدراسة اللغة القبطية بمصر ليتمكن من دراسة اللغة دراسة كافية، وقام بعقد الكثير من المقارنات حتى استطاع إلى التفرقة بين أنواع الحروف بأنها ذات منطوق أكثر من صوت وعلامات أبجدية وعلامات لاتنطق مجرد رمز، حتى جاء في عام 1822م وأعلن عن فك رموز اللغة المصرية القديمة، ومن هذا الإعلان ظهر فيما يعرف بعلم المصريات.

مجهودات استرداد حجر رشيد من بريطانيا

وتحاول مصر في الفترة الأخيرة استرداد قطع أثرية هامة من المتاحف العالمية ويأتي على رأس هذه الأولويات بعض القطع منها حجر رشيد، في عام 2009 طلب الدكتور زاهي حواس الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للآثار في ذلك الوقت، من المتحف البريطاني استعارة حجر رشيد لمدة 3 أشهر لعرضه في افتتاح المتحف المصري الكبير والذي كان المقرر له عام 2013م، ولكن في حينها جاء رد المتحف البريطاني بأنه يجب أن تبقى القطع التي يمتلكها المتحف كما هي في منظومة العرض، وسيتم دراسة الطلب الذي تقدمت به مصر باستعارة القطعة الأثرية.

وفي ظل اتفاقية اليونسكو 1970م، التي لا تمكن مصر من استرداد آثارها التي خرجت قبل هذا التاريخ، فيصعب هذا الأمر، ولكن مازالت لجنة استرداد الآثار المهربة التي اجتمعت لأول مرة العام الماضي منذ أن توقفت عن عملها في عام 2010، تدرس ملف استرداد القطع الأثرية بالخارج وعلى رأسها القطع الموجودة في المتاحف العالمية مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي وغيرها من القطع.