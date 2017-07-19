أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

إعفاء الـ 900 الأوائل على الثانوية العامة من مصاريف الجامعة

Google+ Print
إعفاء الـ 900 الأوائل على الثانوية العامة من مصاريف الجامعة إعفاء الـ 900 الأوائل على الثانوية العامة من مصاريف الجامعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه سيتم إعفاء 300 طالب من الأوائل من كل شعبة من كافة مصاريف الجامعة، كما سيتم استثنائهم من شرط التوزيع الجغرافى.

ووجه الوزير، خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة، الطلاب المتفوقين فى قطاعات التعليم الفنى بأن يستكملوا دراستهم واﻻلتحاق بالكليات الفنية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن اﻻتجاه فى العالم اﻵن إلى التعليم الفني والتكنولوجيا.

شاهد أيضا

وأوضح عبد الغفار، لابد وضع ضوابط وآليات يتم زيادة مكافأة التفوق فى الامتحانات عليها، نظرًا لأن القانون كان يقر بأن التفوق من فوق 80% وسيتم وضع هذا الطلب فى اﻻعتبار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)