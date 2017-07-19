إعفاء الـ 900 الأوائل على الثانوية العامة من مصاريف الجامعة

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه سيتم إعفاء 300 طالب من الأوائل من كل شعبة من كافة مصاريف الجامعة، كما سيتم استثنائهم من شرط التوزيع الجغرافى.

ووجه الوزير، خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة، الطلاب المتفوقين فى قطاعات التعليم الفنى بأن يستكملوا دراستهم واﻻلتحاق بالكليات الفنية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن اﻻتجاه فى العالم اﻵن إلى التعليم الفني والتكنولوجيا.

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وأوضح عبد الغفار، لابد وضع ضوابط وآليات يتم زيادة مكافأة التفوق فى الامتحانات عليها، نظرًا لأن القانون كان يقر بأن التفوق من فوق 80% وسيتم وضع هذا الطلب فى اﻻعتبار.