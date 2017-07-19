تفاصيل احتفال البرلمان بأوائل الثانوية العامة

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شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى احتفالية مجلس النواب بأوائل الطلاب بالثانوية العامة.

وهنأ شوقى، فى بداية كلمته، الطلاب المتفوقين قائلًا لهم شرفتونا بتفوقكم، منوهًا بتكاتف جميع مؤسسات الدولة فى منظومة الامتحان، وأن نجاح الثانوية العامة نتاج لعمل مؤسسى كبير تعاونت فيه العديد من الجهات.

وأشار شوقى إلى أن رئيس الجمهورية وجه باحتضان ورعاية الموهوبين والمتفوقين منذ الصغر، مضيفًا أن "التعليم" تتعاون مع وزارة التعليم العالى قبل وبعد التنسيق، كما بيَّن أن التعليم الفنى من أولويات الوزارة ويتم التركيز والعمل على تطويره.

ومن جهته، قال الدكتور "عبد الغفار"، إن هذه اللحظة تاريخية وفارقة للطلاب المتفوقين فى هذا المكان التاريخى، مما يدعو إلى أن يحافظ كل طالب على تفوقهم، معقبًا: "أتمنى أن أكرمكم عند التخرج من الجامعات، وهذا يحتاج إلى طريق من الجهد فى التحصيل والبحث لتحقيق مستقبل مشرق".

ووجه عبد الغفار، الطلاب المتفوقين فى قطاع التعليم الفنى، بأن يستكملوا دراستهم واﻻلتحاق بالكليات الفنية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن اﻻتجاه فى العالم اﻵن إلى التعليم الفنى والتكنولوجيا، منوهًا بأنه يتم إعفاء 300 طالب من الأوائل من كل شعبة من كافة المصاريف، كما يتم استثنائهم من شرط التوزيع الجغرافى.

وبالنسبة لطلب زيادة المكافأة، قال عبد الغفار ﻻبد من وضع ضوابط وآليات يتم الزيادة عليها؛ لأن القانون كان يقر بأن التفوق يبدأ من فوق 80% وسيتم وضع هذا الطلب فى اﻻعتبار.

ومن جهته قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن شباب مصر النابهين والنابغين عليكم تعقد اﻵمال ونتطلع لبناء مستقبل مشرق لبناء هذا الوطن ولا ننهض إلا بالعلم الذى يمثل الدعامة الأولى للتقدم، والدعامة الثانية الاجتهاد والأخلاق.

ووجه حديثه للطلاب المتفوقين: "لقد أنهيتم هذه المرحلة بتفوق وعليكم مواصلة هذا التفوق فى المرحلة الجامعية، وكلى ثقة بأنكم ستصلوا إلى ما تصبوا إليه من خلال التفوق والاجتهاد"، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقى استطاع أن يصلح نظام امتحانات الثانوية العامة والقضاء على الغش، كما استطاع معه رجال التعليم المخلصين، وبالتعاون مع مجلس النواب، والجهات المعنية.

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وأكد أن مجلس النواب حريص على بذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع الحكومة للنهوض بكافة المؤسسات، ولا ندخر جهد فى إصلاح منظومة التعليم، مردفًا أن وزير التعليم أخبره إن شهر سبتمبر سيشهد طفرة كبيرة فى نظام التعليم.

وفى نفس السياق أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى خلال كلمته في الاحتفال أن العام الماضى واجه العديد من المشكلات فى امتحانات الثانوية العامة منها التسريب والغش الجماعى، مشيرًا إلى أنه تم التعاون بين لجنة البرلمان مع الوزارة لتصحيح هذا الوضع، ووضع منظومة جديدة للامتحانات، من خلال لجنة التعليم بمجلس النواب ورجال التعليم الممثلة فى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم السابق والدكتور طارق شوقى الوزير الحالى.

وأضاف أنه تم إعداد منظومة دقيقة تعاونت فيها كل أجهزة الدولة ممثلة فى 11 وزارة وكلل هذا المجهود بنجاح وانضباط فى العملية الامتحانية.

وأكد شيحة أن نجاح منظومة اﻻمتحانات ينبأ بعودة مسيرة الدولة الحقيقى، مؤكدًا على أن التعليم مشروع مصر القومى، ونطالب برلمان ولجنة وحكومة بعودة اﻻنضباط فى العملية التعليمية.

وأضاف أننا نثمن المجهود الذى بذله الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مطالبًا بتعديل القرار الوزاري الخاص بمكافأة الطلاب المتفوقين التى تقدر بـ 84 جنيه فقط، وقال إن الدولة تدعم هذا القرار وتدعم شبابها حتى لو كانوا غير قادرين.، كما طالب بدعم منظومة التعليم الفنى .

وطالب النائب محمد زكى السويدى بأن تكون مكافأة الطالب المتفوق ألف جنيه، و قال للطلاب الأوائل فرص العمل موجودة وننتظركم بعد التخرج، وحقكم على الدولة أن ترعاكم وتهتم بكم، كما أكد النائب أحمد أباظة على أنه سيمنح الطﻻب الأوائل بالثانوية العامة مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه، وأوائل شهادات الدبلومات الفنية 250 ألف جنبه.

كما قدمت لجنة السياحة بمجلس النواب رحلة سياحية ترفهية للطلاب الأوائل.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الأوائل ومنحهم شهادات تقدير وهدايا قيمة لكل طالب