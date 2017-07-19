نتنياهو ينتقد الاتحاد الأوروبي سرًا والميكروفون يفضحه

تل أبيب - (د ب أ):

قال موقع "واي نت" الإلكتروني الإسرائيلي إن رئيس الوزراء ، بنيامين نتنياهو، ضُبط أثناء توجيه انتقادات شديدة للاتحاد الأوروبي، أثناء محادثة ثنائية مع رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان كان يراد لها أن تكون بعيدا عن أسماع الصحفيين والرأي العام، ولكن الميكروفون كان أذاع أمرها.

وذكر الموقع أن تصريحات نتنياهو، التي فضحها الميكروفون، جاءت خلال اجتماع إقليمي مغلق مع قادة المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وذكر الموقع، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو رأى خلال الاجتماع في العاصمة المجرية بودابست أنه الطريقة التي يعامل الاتحاد الأوروبي إسرائيل تمثل نوعًا من الجنون.

وأضاف الموقع - نقلا عن نتنياهو - أن الاتحاد الأوروبي هو الاتحاد الوحيد للدول في العالم، الذي يربط علاقاته مع إسرائيل بشروط سياسية مشيرا بذلك حسب الموقع إلى التعاون التقني، الذي اشترط الاتحادي الأوروبي ألا يتم قبل توفير الشروط اللازمة لإجراء محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحسب الموقع، فإن نتنياهو كان يظن أن ميكروفونه مفصول ولكن الصحفيين الموجودين خارج الغرفة، التي تم فيها الاجتماع استطاعوا سماعه.

وحسب الموقع الإخباري، فإن نتنياهو أضاف: "أوروبا تهدد تطورها الخاص بها من خلال تعريض علاقتها مع إسرائيل للخطر، بسبب محاولتها المجنونة لتوفير شروط إقامة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت تريد العيش والنماء أو الذبول والتلاشي".

كما تطرق نتنياهو في حديثه السري المعلن إلى الغارات الجوية الإسرائيلية ضد شحنات الأسلحة إلى مليشيا حزب الله الإيرانية في سورية، قائلا: "قلت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا رأينا أن إيران تمد حزب الله بأسلحة فسنصيبها، قلنا ذلك عشرات المرات".

ولا تصرح إسرائيل غالبا بأمر هذه الغارات.

يذكر أن نتنياهو والمسؤولون الإسرائيليين أعلنوا مرارا أن بلادهم لن تسمح بنقل أسلحة من سورية إلى حزب الله، دون الكشف عن شن هجمات بعينها استهدفت شحنات أسلحة للحزب .