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الخارجية الأمريكية: الهجمات الإرهابية تراجعت بنسبة 9 % عام 2016

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية: الهجمات الإرهابية تراجعت بنسبة 9 % عام 2016

07:21 م الأربعاء 19 يوليو 2017

الخارجية الأمريكية: الهجمات الإرهابية تراجعت بنسبة 9 % عام 2016

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ): 

أفاد تقرير صدر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن عدد الهجمات الإرهابية على مستوى العالم انخفض في عام 2016 كما تراجع عدد القتلى جراء الأعمال الإرهابية، رغم زيادة هجمات تنظيم "داعش" في العراق.

وانخفضت الهجمات الإرهابية بنسبة 9 % على مستوى العالم لتصل إلى 11 ألف و72 هجوما أسفرت عن مقتل 25 ألف و 621 شخصا بما يمثل انخفاضا بنسبة 13 % في القتلى جراء أعمال إرهابية، حسبما أفاد تقرير وزارة الخارجية السنوي حول الإرهاب.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تناقص الهجمات في أفغانستان وسورية ونيجيريا وباكستان واليمن، بينما زادت الهجمات في كل من الكونغو والعراق والصومال وجنوب السودان وتركيا.

ورغم انخفاض عدد الهجمات في أفغانستان ظلت تحتل المركز الثاني في عدد الهجمات التي بلغت 1340 هجوما لتحل بعد العراق التي شهدت 2965 هجوما. 

وجاءت كل من الهند وباكستان والفلبين أيضا في المراكز الخمسة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم "داعش" مسؤول عن أكبر عدد من الهجمات كما زادت هجماته في العراق بنسبة 20 % عن عام 2015.

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