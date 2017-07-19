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محافظ الدقهلية: عرضنا مشروع "القطار المكهرب" في المنصورة على الرئيس

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: عرضنا مشروع "القطار المكهرب" في المنصورة على الرئيس

07:26 م الأربعاء 19 يوليو 2017

محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، طرح مشروع إنشاء "قطار مكهرب" يربط بين مدن المنصورة وجمصة والمنصورة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح ، لدراسة إدراجه ضمن المشروعات القومية الكبرى داخل نطاق المحافظة.

وقال "الشعراوي" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه أجرى اتصالًا بالدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لإطلاعه منجازات المشروع، موضحًا أن تكلفته المالية تقدر بحوالي 15 مليار جنيه، ويساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الزحام، وتوفير وسيلة انتقال جديدة وسريعة لمدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

وأوضح "الشعراوي" أن المشروع سيكون ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصة، ووضعها ضمن مصاف المدن الحضارية.

وكشف محافظ الدقهلية، عن بدء العمل بمدينة المنصورة الجديدة، خلال الأسبوعين المقبلين، لتكون هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشعب الدقهلية، موضحًا أنها تستوعب ما يزيد على 500 ألف نسمة.

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