بالصور.. محافظ الدقهلية: رفع كفاءة طريق "المنصورة - جمصة" في أغسطس

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تسليم طريق "رافد جمصة" لإحدى الشركات المتخصصة، للبدء في رفع كفاءته، أوائل أغسطس المقبل، بطول 17 كيلو كمرحلة أولى، بإشراف كامل من الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، بالمهندس أحمد ابو الروس، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والنقل لمنطقه شرق الدلتا، والدكتور مهندس أحمد المحمدي، استشاري الهيئة ومسئول الشركة القائمة بالعمل، لرفع كفاء طريق رافد جمصة، بحضور المهندس عبد الحميد المصري، وكيل وزارة الطرق والنقل بالدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وشدد "الشعراوي" على ضرورة إيجاد حلول بديلة لتلك المطبات، التي تشكل خطرًا على المركبات والسيارات، وتتسبب في الكثير من الحوادث وإزهاق الأرواح، والانتهاء من صيانة طريق "المنصورة - بنها".

من جهته قال المهندس أحمدأبو الروس، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والنقل، أن الهيئة تنتهي من كل المشروعات التي يجري العمل بها داخل نطاق المحافظة منتصف النصف الثاني من عام 201