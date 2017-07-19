"معلومات الوزراء" ينفي زيادة أسعار "السكر والزيت" التمويني

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار السكر والزيت التمويني في مقررات شهر أغسطس القادم.

وقال بيان صادر عن المركز، "وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا".

وأوضح البيان، أن الوزارة أكدت أن أسعار السلع التي تباع مقابل الدعم التمويني كما هي دون أي زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني والذين يزيد عددهم عن 70 مليون مواطن.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر كيلو السكر 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيهاً والأرز 650 قرش ويوجد قائمة من 20 سلعة لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيهاً شهرياً للمشتريات التي يرغب فيها دون إجبار علي شراء سلع دون الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين سوف يحصلون على سلع المقررات التموينية لشهر أغسطس القادم بالأسعار المحددة دون أي زيادات.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).