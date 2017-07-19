أخبار عاجلة

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفي زيادة أسعار "السكر والزيت" التمويني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفي زيادة "السكر والزيت" التمويني

06:59 م الأربعاء 19 يوليو 2017

وزارة والتجارة الداخلية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار السكر والزيت التمويني في مقررات شهر أغسطس القادم.

وقال بيان صادر عن المركز، "وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا".

وأوضح البيان، أن الوزارة أكدت أن أسعار السلع التي تباع مقابل الدعم التمويني كما هي دون أي زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني والذين يزيد عددهم عن 70 مليون مواطن.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر كيلو السكر 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيهاً والأرز 650 قرش ويوجد قائمة من 20 سلعة لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيهاً شهرياً للمشتريات التي يرغب فيها دون إجبار علي شراء سلع دون الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين سوف يحصلون على سلع المقررات التموينية لشهر أغسطس القادم بالأسعار المحددة دون أي زيادات.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفي زيادة سعر رغيف الخبز

    أخبار

  • بالصور.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء بالقاهرة

    أخبار

  • ​"التموين": 18.5 مليون تقدموا لتحديث بياناتهم.. وتحدد عقوبة المتخلفين

    أخبار

  • التموين: غدًا.. انتهاء مهلة تحديث بيانات البطاقات

    أخبار

إعلان

7c15e59dd2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون