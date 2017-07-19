مقتل 36 شخصًا في اشتباكات مزارعين ورعاة في نيجيريا

أبوجا - (د ب أ):

قالت الشرطة في نيجيريا، اليوم الأربعاء، إن 36 شخصًا لقوا حتفهم في شمال غرب البلاد في اشتباكات بين المزارعين ورعاة الماشية.

وأوضح قائد الشرطة المحلية أجيول أبيه في بيان إن دائرة الانتقام بدأت في 11 يوليو عندما لقي شاب راعي ووالده حتفهما، ينتميان إلى جماعة فولاني العرقية على يد شباب ينتمون إلى جماعة كاجورو الزراعية بولاية كادونا.

ولم يتضح بعد سبب وقوع حادث القتل.

وقام الرعاة، أول أمس الإثنين، بالانتقام مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ثم هاجم شباب من المنطقة مستوطنات فولاني، مما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإشعال الحرائق في المنازل، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

ويكثر اندلاع الاشتباكات بين المزارعين والرعاة المتنافسين على الأراضي في المنطقة.