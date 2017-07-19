"الإسكان": إعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات الخطرة العام المقبل

كتبت- ندى الخولي:

أكد أحمد درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات، اقتراب إنهاء تطوير العشوائيات الخطرة بمحافظة البحر الأحمر، مع إعلان المحافظة خالية تماما من العشوائيات خلال العام المقبل.

وأوضح درويش، في بيان صحفي، أن محافظة البحر الأحمر بها 8 مناطق عشوائية غير أمنة، من بينها منطقتين بمدينه رأس غارب وهما منطقة عش البلد وعش الجبل، وسيتم الانتهاء من تطويرهما من خلال بناء 1000 وحده سكنية، إضافة إلى 3 مناطق في مدينه الغردقة، تم الانتهاء من بناء عدد 1389 وحدة سكنية لصالح قاطنيها، وسيتم تسكينهم عقب إنتهاء أعمال توصيل المرافق الخاصة بها.

وتابع درويش: "فيما يخص مدينة سفاجا، يجري حاليا الانتهاء من تطوير منطقة "زرارة سفاجا"، من خلال بناء 230 وحده سكنية، إضافة إلى بناء 117 وحده سكنيه لتطوير منطقة "الكلاحين" في مدينه القصير، أما فيما يخص مدينتي حلايب وشلاتين فسيتم البدء فورا في بناء حوالي 2000 وحده سكنية لصالح قاطني العشوائيات الخطرة هناك".

وأشار درويش إلى أنه بذلك يكون ما تم تخصيصه لتطوير المناطق العشوائية في محافظه البحر الأحمر هو حوالي 1.5 مليار جنيه لبناء حوالي 4500 وحده سكنية، موضحًا أن عدد كبير من الوحدات السكنية التي يتم بناءها في محافظه البحر الأحمر، هي عبارة عن بيوت منفصلة وليست عمارات سكنية، وذلك لمراعاة الطبيعة الثقافية ومتطلبات الحياة لأهالي البحر الأحمر.

وأكد درويش أن تكثيف العمل على إنهاء تطوير العشوائيات الخطرة يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي بضرورة إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن الإرادة السياسية في إزالة العشوائيات الخطرة هو أساس الثمار التي سنجنيها قريبا.

وأوضح درويش أنه بدءً من العام الماضي تم تكثيف العمل بالتعاون مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وشهدت مدن المحافظة العديد من الزيارات التي قام بها نائب وزير الإسكان للعشوائيات للمحافظة، مؤكدًا أنه "تمت زيارة كافة المناطق العشوائية هناك، وشملت الزيارات مدينتي حلايب وشلاتين، للتعرف على مشكلات الأهالي على الطبيعة، والتشاور مع أهالينا في تلك المناطق، وفقا لألية العمل التي نتبعها مع كل أهالينا من قاطني المناطق العشوائية".