"الوزراء" ينفي وقف تصدير العنب والفراولة للأسواق الخارجية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تم تداوله عن إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير العنب والفراولة للأسواق الخارجية.

وقال بيان صادر عن المركز، أنه تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة التي بدورها نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنها لم تصدر أي قرار بشأن منع تصدير أي حاصلات زراعية للأسواق الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار المشترك لوزيري التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، الصادر خلال شهر مايو الماضي، قد وضع منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة إلى الأسواق الخارجية وذلك بهدف ضمان سلامة المنتجات المصدرة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية، خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

كما أوضحت الوزارة أنه منذ تطبيق هذا القرار لم يتم رصد أي مخالفة بشأن شحنات العنب المصدرة إلى الخارج، وهو الأمر الذى يؤكد التزام الشركات المصدرة بتطبيق هذه المنظومة الجديدة، مشيرةً إلى أنه تم إضافة الفراولة والفلفل بداية من الموسم التصديري القادم والذي من المقرر أن يبدأ خلال الشهور القليلة المقبلة، فضلاً عن دراسة إدخال الطماطم والجوافة أيضاً.

وأكد المجلس أن الوزارة تسعى جاهدة لفتح المزيد من الأسواق أمام صادرتنا من الحاصلات الزراعية، وكان آخرها نجاح المباحثات التي أجراها وزير التجارة والصناعة مع الحكومة الصينية بشأن فتح باب التصدير أمام العنب المصري لدخول السوق الصيني.​​