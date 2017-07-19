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"LTC" تؤكد التزامها بوقف مذيعة "ال​هيروين".. وتلتمس تخفيض العقوبة

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مصراوي Masrawy

"LTC" تؤكد التزامها بوقف مذيعة "ال​هيروين".. وتلتمس تخفيض العقوبة

06:41 م الأربعاء 19 يوليو 2017

المذيعة شيماء جمال

 

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال حمدي الكنيسى نقيب الإعلاميين، أن النقابة تسلمت خطاباً من إدارة قناة "LTC" الفضائية تؤكد فيه احترامها لقرار النقابة بوقف المذيعة شيماء جمال 3 أشهر بسبب خروجها عن المهنية بعدما قامت خلال إحدى الحلقات التي تتحدث فيها عن الإدمان بمشهد تمثيلي عن "استنشاق الهيروين" بعدما استخرجت كيس يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء.

ونقل الكنيسي، في بيان صحفي، تأكيد إدارة القناة وحرصها على احترام القيم الأخلاقية والمهنية، مشيرًا في الوقت نفسه أن القناة قدمت التماسًا بتقليل مدة وقف المذيعة.

وأبدى الكنيسي، تقديره لسرعة استجابة سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة القناة وحرصها على الإعلاء من القيم الاخلاقية والمهنية للقناة، مضيفاً أن "الالتماس لتخفيض مدة العقوبة يجب أن يكون من مقدمة البرنامج شيماء جمال، وسوف تدرسه لجنة برئاسة المستشار القانوني للنقابة للنظر في إمكانية تخفيف العقوبة أو تأكيدها".

كانت نقابة الإعلاميين اتخذت قراراً بوقف المذيعة لمدة ثلاثة شهور، وقالت إنها رصدت التجاوز الذي قامت به المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج "المشاغبة" على فضائية " LTC "، حيث قامت خلال إحدى الحلقات التى تتحدث فيها عن الإدمان باستخراج كيس يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء قائلة: "أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء واديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي"، ما يُعد خروجاً صارخاً عن المعايير المهنية والأخلاقية.

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