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رسميًا.. يوفينتوس يضمّ «تشيزني» 4 مواسم

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رسميًا.. يوفينتوس يضمّ «تشيزني» 4 مواسم رسميًا.. يوفينتوس يضمّ «تشيزني» 4 مواسم

التحرير

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أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الصفقة كلفت يوفينتوس 10 ملايين جنيه إسترليني، على أن يرتبط «تشيزني»، 27 عامًا، بعقد يمتد لأربع سنوات مع فريق السيدة العجوز.

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وكان «تشيزني» قد قضى الموسمين الماضيين معارًا من آرسنال لنادي روما الإيطالي، حيث تألق بشكل لافت، محافظًا على نظافة شباكه في 23 مباراة من أصل 81 مشاركة، بينما استقبل 95 هدفًا.

ومن المقرر أن يحل «تشيزني» مكان الإيطالي جيانلويجي بوفون، 39 عامًا، في حماية عرين يوفينتوس، خاصة أن الحارس الإيطالي يقترب من إنهاء مسيرته، عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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التحرير

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