يورجن كلوب: محمد صلاح يمتلك سرعة غير متوقعة

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عبر المدير الفني الألماني يورجن كلوب عن سعادته بأداء الفريق بعد فوزه على كريستال بالاس بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب «هونج كونج»، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للدورى الإنجليزى الودية.

وقال كلوب: «الفريق بشكل عام كان جيدًا، رأيت تحركات جيدة رغم أن اللاعبين لم يلعبوا مع بعضهم البعض منذ فترة طويلة».

وتحدث كلوب عن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن صلاح يمتلك سرعة عالية بالشكل الذي ظهر به خلال المباراة.

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وأكمل: "صلاح من اللاعبين الجدد في الفريق ولكن ذلك لم يظهر خلال المباراة، اللاعب المصري يمتلك سرعة في الركض أكثر مما توقعت".

واختتم: " صلاح لاعب رائع لنا، في الموسم الماضي قلنا إننا نريد السرعة، والآن أصبحنا نمتلكها بوجوده معنا".