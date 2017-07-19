«تابلت وسبيكة ذهب» هدية البرلمان لأوائل الثانوية

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أهدى مجلس النواب، طلاب الثانوية العامة الأوائل، هدايا هي شهادة تقدير وتابلت، وسبيكة ذهبية وزنها 2 ونصف جرام ذهب، مقدمة من ائتلاف دعم مصر، خلال احتفالية مجلس النواب لتكريم أوائل الثانوية العامة بقاعة مجلس الشورى بالبرلمان، اليوم، الثلاثاء.

كما تبرع النائب أحمد فؤاد أباظة، بمنحة لدعم الطلاب الأوائل بالثانوية العامة، بمبلغ نصف مليون جنيها، منهم 250 ألف جنيه للتعليم العالي، و250 ألف جنيه أخرى للتعليم الفني.

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ونظم مجلس النواب احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار، وعدد من النواب.