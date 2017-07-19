صحيفة عبرية: مصر وإسرائيل تعززان التعاون الاقتصادي بالتسويق عبر البحار

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بعنوان "مصر وإسرائيل تعززان التعاون الاقتصادي" قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، إن القاهرة تصدر للولايات المتحدة عبر تل أبيب، والآن سيتوسع التعاون بين البلدين لمرحلة التسويق والبيع عبر البحار.

ولفتت إلى أنه "على مدار 12 عامًا كانت مصر تصدر للولايات المتحدة الأمريكية بضائع عبر إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق تجارة حرة بين تل أبيب وواشنطن، والآن قررت إسرائيل توسيع التعاون، وأن يشمل الأخير مجال التسويق والبيع بالولايات المتحدة".

وذكرت أن "هذا التعاون بدأ بالأمس، الثلاثاء، في نيويورك مع إقامة كل من القاهرة وتل أبيب جناح مشترك في معرض المشتريات المعروف باسم Texworld، الذي يهتم بصناعة الملابس والأزياء والموضة، وحاليًا يعمل مبعوثون عن مصر وإسرائيل معا لتشجيع هذ المجال، وينشأون شبكات للتسويق في أمريكا من أجل هذه البضائع".

وقالت "الاتفاق بين البلدين والمعروف باسم (الكويز) قائم منذ 2005 وبفضل هذا الاتفاق تصدر القاهرة لواشنطن منتجات معفاة من الضرائب، وذلك بموجب اتفاق التجارة بين إسرائيل وأمريكا، وذلك لأن القاهرة ليس لديها اتفاق تجاري مع واشنطن، وكذلك تربح تل أبيب من هذا الاتفاق، لأن الشرط الأساسي للإعفاء الضريبي هو أن يتضمن المنتج المصري المصدر للولايات المتحدة 10.5% على الأقل من المكونات والعناصر الإسرائيلية خلال تصنيع البضاعة في مصر".

وأضافت "في مصر اليوم يوجد أكثر من 130 مصنعًا تصدر منتجات معفاة من الضرائب لأمريكا، وتقديرات وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تؤكد أن مشروع الكويز يشغل حوالي 250 ألف شخص في مصر، وغالبية المصانع التي تتمتع بهذه الميزة هي مصانع نسيج، تصدر وفقًا للاتفاق بضائع بحوالي 800 مليون دولار سنويا".

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وقالت "هذا المبلغ يتضمن حوالي 90 مليون دولار، فيما يتعلق بالمكونات الإسرائيلية في صناعة النسيج؛ هذه المكونات تتضمن أقمشة ومواد كيمائية ومواد تغليف وشماعات وسحابات وغيرها".

ونقلت عن إيلي كاهان، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، قوله إن "اتفاقية الكويز هي إحدى الوسائل الهامة جدًا لتعزيز التجارة بين القاهرة وتل أبيب، ومصر تعد هي الشريك الأهم لنا في العالم العربي، ودعم الأمريكيين للاتفاقية أمر ذو أهمية كبرى، فهو ركيزة أساسية للعلاقات الاقتصادية والتجاريبة بين مصر وإسرائيل".

كما نقلت عن جافي بار، المسؤول بوزارة الصناعة الإسرائيلية، قوله "لقد قررنا التعاون مع مصر من أجل الدفع بالتصدير المصري إلى الولايات المتحدة، والوصول إلى مشترين وزبائن جدد، وتعميق مشاركة الشركات القائمة، ومن بينها لفايس وجاف وولمارت ورنجلر وغيرها".

كما ألحقت الصحيفة بتقريرها صورة قالت إنها للمشاركين المصريين والإسرائيليين في الجناح المشترك بالولايات المتحدة.